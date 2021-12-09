В выходные в Татарстане ожидается похолодание до -23 градусов

К 14 декабря в республике станет немного теплее. Фото: Влад КОМЯКОВ

Стало известно, что ночью с четверга на пятницу, 10 декабря, в Татарстане ожидают осадки в виде снег и мокрого снега, а в отдельных районах - туман. Днем в республике ожидается от -2 до -7 градусов, к вечеру - от -7 до -12, сообщает местный Гидрометцентр.

В выходные и в начале будущей недели в регионе станет еще холоднее. Ночью и утром 11 числа ожидается от -10 до - 15, а при прояснениях - до - 19. В это же время 12 и 13 декабря будет от -14 до -19, в ряде районов до -23.

К 14 декабря станет немного теплее: от -8 до -13 градусов ночью и от -3 до -8 - днем.