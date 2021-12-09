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Происшествия9 декабря 2021 14:10

Магазин в Чебоксарах обвиняет покупателя в уничтожении 275 бутылок элитного алкоголя

Полиция начала проверку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Задержанный мужчина, в свою очередь, говорит, что устроил погром случайно.

Задержанный мужчина, в свою очередь, говорит, что устроил погром случайно.

Фото: Александр ГЛУЗ

Полиция Чебоксар проводит проверку по факту причинения магазину на улице Хмельницкого ущерба в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники утверждают, что одним из покупателей разбил 275 бутылок с элитным алкоголем.

Задержанный мужчина, в свою очередь, говорит, что разозлился на продавцов, сделавших ему замечание, но устроил погром случайно - неудачно облокотился на прилавок.

- По данному факту в Отделе полиции №1 проводится проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении местного жителя к ответственности, - сообщает МВД по Чувашии.