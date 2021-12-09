В Казани эвакуируют 15 брошенных автомобилей

На большинстве автомобилей нет государственных регистрационных знаков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С улиц Казани уберут 15 брошенных автомобилей, среди которых Mercedes, BMW и Toyota. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Хозяева транспорта могут убрать бесхозные машины добровольно в течение пяти ближайших дней. В противном случае, их эвакуируют на автостоянку на улице Воровского, где они будут хранится не более трех месяцев, после чего их признают бесхозными.

Так, в городе могут эвакуировать темно-синий Citroen возле дома №71 на улице Мусина, синий «ВАЗ-2109» возле дома №6 на улице Молодежной, темно-зеленую «Оку» возле дома №11а на улице Апастовской, голубую «Оку» вблизи дома №29 на улице Голубятникова и серебристо-зеленый Lifan возле дома №57 на улице Побежимова.

Эвакуации также подлежат зеленый BMW возле дома №11 на улице Воровского, черно-серебристый «ГАЗ-21 Волга» возле дома №18б на улице Восстания, голубой Toyota Camry возле дома №4а на улице Силикатной, черный Mercedes вблизи дома №71 на улице Мусина и белый «ВАЗ-21099» возле дома №29 на улице Голубятникова.

Помимо этого власти города уберут темно-зеленый «ВАЗ-2109» возле дома №6 на улице Молодежной, серебристый «ВАЗ-2109» возле дома №39 на улице Гагарина, синий Mercedes вблизи дома №71 на улице Мусина, синий Volkswagen Golf возле дома №50 на улице Лукина, а также оранжевую «Оку» возле дома №40а на улице Четаева.