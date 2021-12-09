Пару из Бугульмы подозревают в краже мебели и микроволновки из арендованной квартиры

Возбуждено уголовное дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейную пару из Бугульмы подозревают в краже мебели и микроволновой печи из арендованной квартиры. В полицию обратилась хозяйка жилья.

Женщина рассказала правоохранителям, что злоумышленники поселились у нее в июле, но то и дело переносили день платежа. В какой-то момент женщина сама зашла в квартиру, но не нашла в ней ни жильцов, ни микроволновой печи, ни мебели. Общий ущерб составил порядка 42 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение арендаторов. Как выяснилось, 27-летняя подозреваемая сбыла похищенную мебель, а вырученные деньги потратила на оплату своих долгов, - сообщает МВД Татарстана.

Возбуждено уголовное дело.