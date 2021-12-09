Трех татарстанцев подозревают в посредничестве во взятке для получения QR-кодов о вакцинации

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трех жителей Татарстана подозревают в посредничестве во взятке. По версии следствия, в ноябре они передали медсестре одной из поликлиник 37,5 тысячи рублей за выдачу трем местным жителям сертификатов о вакцинации от COVID-19 без прохождения самой процедуры.

Неопытный медик обратилась за помощью к коллеге, которая за 10 тысяч рублей внесла в реестр привитых ложные сведения. В итоге гражданам удалось незаконно получить сертификаты о вакцинации.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, - сообщает следственное управление СКР по республике.