С начала пандемии в Татарстане подтвердили более 40 тысяч случаев COVID-19

33 329 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 318 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 9 декабря, в Татарстане выявлено 40 044 случая COVID-19, в том числе 194 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (90 человек), Камско-Устьинского (17) и Сабинского (16) районов. Госпитализация накануне потребовалась 72 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 33 329 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 318 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 165 389 человек, второй - 1 854 987.