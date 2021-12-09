Оператор сотовой связи билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти 393 жителя Татарстана

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В Республике Татарстан с мая по ноябрь 2021 года отряду «ЛизаАлерт» удалось найти 393 жителя региона. Лето и осень – традиционно высокий поисковый сезон для отряда, когда количество поисков в городской и природной среде возрастает в несколько раз.

Для помощи волонтерам отряда использовались беспилотные летательные аппараты (дроны), которые применяют для осмотра труднодоступной местности (леса, болота, большие поля) и фотографий с воздуха. В Татарстане дроны были использованы для поисков 3 человек.

Один вылет дрона – это более 2,5 тысяч снимков. На их анализ силами волонтеров ранее уходило несколько часов, а теперь благодаря разработке билайн AI-Поиск людей (в ней используется технология сверхточных нейронных сетей) поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности. Решение автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей (корзинка, платок). Это не только экономит силы волонтеров, но и в случае выявления снимков, не содержащих ничего значимого для поиска, позволяет изменить стратегию всех мероприятий, в результате чего вырастают шансы на успех.

В октябре этого года оператор также запустил новую платформу билайн.Поиск – это новый вид оповещения о пропавшем, который помогает отряду «ЛизаАлерт» искать потенциальных свидетелей, которые могли его видеть. С помощью технологии больших данных определяются абоненты билайн, которые находились в зоне поисковой операции и могут поделиться важной информацией. От «ЛизаАлерт» приходит смс, в которой содержатся данные о пропавшем человеке и его фото, а также телефон горячей линии отряда.

Если кто-то потерялся, поисковики отряда рекомендуют действовать незамедлительно: по статистике «ЛизаАлерт» чаще всего поиск оканчивается успешно, если начался в первые 3 часа. Первый шаг – звонок на Горячую линию 8 800 700 54 52, она бесплатна и работает при поддержке билайна круглосуточно. В этом году на Горячую линию отряда уже поступило около 72 тысяч звонков.

В сентябре был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений за всю историю Горячей линии – 10 695 входящих звонков, это на 58% больше, чем в сентябре прошлого года.

По статистике отряда «ЛизаАлерт» с 1 мая по 31 ноября 2021 года в Татарстане было принято 517 заявок на поиск пропавших, 393 человека удалось спасти, 37 человек, к сожалению, были найдены погибшими.