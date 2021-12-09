В Чувашии решили построить завод по выпуску катеров и яхт

На новом предприятии планируют создать более 80 рабочих мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарском районе Чувашии выделят два земельных участка для строительства завода по выпуску алюминиевых катеров и яхт. Кабмин республики уже одобрил проект постановления о переводе сельскохозяйственных земель в категорию промышленных.

А в Минэкономразвития Чувашии, в свою очередь, сообщили, что инвестор приступит к работам в ближайшее время.

Проект будущего завода также одобрен руководством Чебоксарского района. На новом предприятии планируют создать более 80 новых рабочих мест.