В 2021 году средняя зарплата в Марий Эл выросла на 7,6%

Больше всех в республике получают работники организаций, занятых в финансовой и страховой деятельности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средний ежемесячный заработок жителей Марий Эл в 2021 году составил 33 560 рублей. За восемь месяцев зарплата в регионе официально выросла на 7,6%, по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, сообщает Маристат.

- Эти данные получены на основе сведений от организаций всех видов экономической деятельности и всех форм собственности, - отметили в управлении.

При этом отмечается, что больше всех в Марий Эл зарабатывают сотрудники организаций, занятых в финансовой и страховой деятельности. Самая же низкая зарплата зафиксирована у работников в гостиницах и на предприятиях общепита, а также в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг.