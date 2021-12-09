В Татарстане завершен ремонт самого протяженного в 2021 году участка дороги

Протяженность участка, на котором проводились работы, составила порядка 7,6 километра. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мензелинском районе Татарстана отремонтировали участок дороги протяженность порядка 7,6 километра. Он начинается от федеральной трассы М7 «Волга» и проходит через населенный пункт Старая Матвеевка.

Работы проводились в рамках празднования 75-летия Великой Победы как дань памяти выходцу этого села, Герою Советского Союза, генералу-полковнику Василию Гордову.

- Дорожники уложили новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-5, укрепили обочины, выполнили устройство 18 водопропускных труб, - замечают в Миндортранса Татарстана.

Кроме того, на участке установили 1044 погонных метра металлического барьерного ограждения, 68 дорожных знаков, 483 сигнальных столбика и 4 автопавильона.