РКБ Татарстана стала лучшей среди клиник России

Эксперты оценили качество и безопасность медицинской деятельности в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканскую клиническую больницу Татарстана признали лучшей клиникой в России по качеству и безопасности медицинской деятельности на международной конференции «Медицина и качество-2021». Итоги конкурса подвела руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

РКБ республики – единственный лауреат-больница среди всех клиник страны. В этой же номинации награды также получили перинатальный центр Алтайского края, частный центр диализа в Челябинске и Бурятская детская стоматологическая поликлиника, сообщает пресс-служба больницы.