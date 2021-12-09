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Общество9 декабря 2021 7:44

РКБ Татарстана стала лучшей среди клиник России

Итоги премии подвела руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Эксперты оценили качество и безопасность медицинской деятельности в больнице

Эксперты оценили качество и безопасность медицинской деятельности в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканскую клиническую больницу Татарстана признали лучшей клиникой в России по качеству и безопасности медицинской деятельности на международной конференции «Медицина и качество-2021». Итоги конкурса подвела руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

РКБ республики – единственный лауреат-больница среди всех клиник страны. В этой же номинации награды также получили перинатальный центр Алтайского края, частный центр диализа в Челябинске и Бурятская детская стоматологическая поликлиника, сообщает пресс-служба больницы.