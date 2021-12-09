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Общество9 декабря 2021 5:22

Перевозчики Набережных Челнов хотят установить дополнительные валидаторы в новых "НЕФАЗах"

Они могут появится напротив каждой двери автобуса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сейчас оборудование для бесконтактной оплаты проезда установлено только рядом с водителем.

Сейчас оборудование для бесконтактной оплаты проезда установлено только рядом с водителем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах в новых автобусах "НЕФАЗ" могут появиться стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда. Если исполком города согласится, перевозчики готовы оперативно установить их напротив каждой двери транспорта.

В городе уже работает такая система. Однако оборудование установлено только рядом с водителем.

Перевозчики уверены, что дополнительные валидаторы существенно ускорят процесс оплаты проезда, а также уменьшат контакт водителя с пассажирами. А за добросовестностью граждан при оплате проезда смогут следить контрольно-ревизионные службы, сообщают «Челнинские известия».