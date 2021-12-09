Авиарейс из Казани в Дубай задержали почти на сутки

Самолет должен был вылететь 8 декабря в 14:30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В международном аэропорту Казани задержали рейс № 934 в Дубай. Самолет вылетит только почти спустя сутки после заявленного изначально времени. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, самолет должен был вылететь 8 декабря в 14:30. Однако у него была обнаружена неисправность. В результате, вылет состоится 9 декабря в 14:25.

Всего на данный рейс были зарегистрированы 103 пассажира, двое из которых - дети. 31 человека поселили в гостинице, остальные - поехали домой.