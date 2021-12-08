Казанский «Ак Барс» пополнил канадец Барберио

В общей сложности Марк Барберио провёл в регулярном чемпионате НХЛ 272 матча, набрав 56 очков. Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» заявил о пополнении в клубе. К команде присоединился защитник Марко Барберио. Ему 31 год, рост - 185 сантиметров, ранее он выступал в НХЛ за клубы из Монреаля, Колорадо и Тампа-Бэя, сообщает пресс-служба команды.

Марк Барберио родился 23 марта 1990 года в канадском Монреале. В 2006-2010 годах выступал в Квебекской высшей юниорской лиге за «Орлов Кейп-Бритона» и «Диких кошек Монктона». В 2008 году был выбран на драфте НХЛ под общим 152-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

По словам нового игрока, он рад присоединится к казанской команде, так как считает «Ак Барс» одним из лучших хоккейных клубов России.