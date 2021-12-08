Лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске

Сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, именно поэтому компания выбрала именно эти точки для базирования. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Новый российский бюджетный перевозчик Citrus будет базироваться в аэропортах Казани и Омска, сообщает пресс-службе авиакомпании.

Там же отмечают, что именно в Казани и Омске авиакомпания видит большие возможности для развития рынка. Сейчас ведется набор экипажа, пилотов и бортпроводников для выполнения полетов из Казани и Омска.