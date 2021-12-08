Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 16:13

Лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске

Сейчас авиакомпания формирует экипажи, проводит набор пилотов и бортпроводников
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, именно поэтому компания выбрала именно эти точки для базирования.

Сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, именно поэтому компания выбрала именно эти точки для базирования.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Новый российский бюджетный перевозчик Citrus будет базироваться в аэропортах Казани и Омска, сообщает пресс-службе авиакомпании.

Там же отмечают, что именно в Казани и Омске авиакомпания видит большие возможности для развития рынка. Сейчас ведется набор экипажа, пилотов и бортпроводников для выполнения полетов из Казани и Омска.