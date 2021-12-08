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Общество8 декабря 2021 15:03

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вышла в финал национальной премии Рунета

Она поборется за победу в конкурсе
Инзиля ШАКИРОВА
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Всего на участие в 13 номинациях премии было подано 1097 заявок. Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Всего на участие в 13 номинациях премии было подано 1097 заявок. Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева стала финалистом специальной номинации «Открытые коммуникации» национальной Премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет.

На премию Фазлеева представила прямые эфиры о Covid-19 в Instagram, а также эфиры для родителей и школьников в YouTube, запущенных после трагедии в гимназии №175 в Казани. Лейла Фазлеева выступает модератором бесед на обеих площадках.

Всего на участие в 13 номинациях было подано 1097 заявок.