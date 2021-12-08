Прокурором Чистополя стал Тимур Дияров

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На должность Чистопольского городского прокурора назначен Тимур Дияров. Занимавший ранее эту должность Сергей Егоров, в свою очередь, стал прокурором Зеленодольска. Соответствующие приказы подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Известно, что Дияров родился в селе Нармонка Лаишевского района. После окончания школы он поступил в Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Работу в органах прокуратуры начал в 2009 году в должности помощника прокурора Вахитовского района Казани. С 2010 по 2012 был помощником районного прокурора, с 2012 по 2014 - помощником прокурора города, с 2014 по 2015 - старшим помощником городского прокурора.

В 2015 году Дияров был назначен прокурором отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана. Немногим позже - прокурором отдела по надзору за исполнением налогового и финансового законодательства управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана. В 2016 - прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана.

После Дияров стал первым заместитель Зеленодольского городского прокурора.