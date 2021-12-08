В Чувашии коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили почти вдвое

В медучреждениях начнут оказывать плановую медпомощь по неинфекционному профилю. Фото: Александр БОЙКО

Коечный фонд Чувашии для пациентов с коронавирусом сократили почти в два раза. Решение принято из-за снижения в стационарах количества зараженных пациентов, сообщает пресс-служба главы региона.

С 6 декабря 350 коек Больницы скорой медицинской помощи и 80 коек Вурнарской центральной районной больницы вывели из режима ковидного госпиталя. В медучреждениях начнут оказывать плановую медпомощь по неинфекционному профилю.

В 15 медучреждениях республики развернуто 1 711 коек для лечения людей от коронавируса. На утро 7 декабря почти 20% из них были свободны.