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Общество8 декабря 2021 13:13

В Чувашии коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили почти вдвое

В регионе снизилась нагрузка на стационары
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В медучреждениях начнут оказывать плановую медпомощь по неинфекционному профилю.

В медучреждениях начнут оказывать плановую медпомощь по неинфекционному профилю.

Фото: Александр БОЙКО

Коечный фонд Чувашии для пациентов с коронавирусом сократили почти в два раза. Решение принято из-за снижения в стационарах количества зараженных пациентов, сообщает пресс-служба главы региона.

С 6 декабря 350 коек Больницы скорой медицинской помощи и 80 коек Вурнарской центральной районной больницы вывели из режима ковидного госпиталя. В медучреждениях начнут оказывать плановую медпомощь по неинфекционному профилю.

В 15 медучреждениях республики развернуто 1 711 коек для лечения людей от коронавируса. На утро 7 декабря почти 20% из них были свободны.