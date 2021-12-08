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Общество8 декабря 2021 10:08

В 2023 году уровень газификации в Татарстане должен достигнуть 99,8%

К газоснабжению к этому времени подключат более 18 тысяч домовладений
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В рамках программы построят и введут в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров газопроводов.

В рамках программы построят и введут в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров газопроводов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в 2023 году к газоснабжению в Татарстане подключат более 18 тысяч домовладений. Таким образом удастся поднять уровень газификации в регионе до 99,8%, заявил накануне генеральный директор "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов.

По его словам, в рамках программы построят и введут в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров газопроводов, освоят порядка 4 миллиардов рублей инвестиций. Если все завершится удачно, то республика будет иметь один из самых высоких показателей газификации домовладений в стране.

До конца текущего же года планируется подключение к газу 687 домовладений.