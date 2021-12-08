Федеральные трассы на территории Татарстана временно закрыли для движения автобусов и грузовиков

Последствия сильного снега и метели устраняют около 164 единиц техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане из-за непогоды на время закрыли участки федеральных дорог для крупногабаритного транспорта. Ограничение распространяется на рейсовые автобусы и грузовики.

В частности на территории республики перекрыты участки от километра 735+683 до километра 1169+336 трассы М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа и от километра 0+000 до километра 28+916 подъезда к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга».

Также закрыты участки от километра 10+910 до километра 399+065 автодороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан и от километра 0+000 до километра 136+969 автодороги Р-241 Казань - Буинск – Ульяновск.

Помимо этого движение для автобусов и грузовиков ограничено на участках от километра 113+600 до километра 126+298 дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга», от километра 122+805 до километра 136+710 дороги А-151 Цивильск – Ульяновск, а также от километра 15+500 до километра 126+930 дороги Казань – Малмыж.

Последствия сильного снега и метели устраняют около 164 единиц техники, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ранее мы писали, что из-за плохих погодных условий в регионе отменили рейсы междугородних автобусов.

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