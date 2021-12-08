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Здоровье8 декабря 2021 9:38

COVID-19 подтвердился еще у 193 татарстанцев

Один случай заражения завозной, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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33 110 ранее инфицированных жителей региона уже выздоровели, 1 312 - скончались.

33 110 ранее инфицированных жителей региона уже выздоровели, 1 312 - скончались.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на среду, 8 декабря, в Татарстане выявлено 39 850 случаев COVID-19, в том числе 193 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (98 человек), Набережных Челнов (32) и Зеленодольского района (15). Госпитализация потребовалась 59 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 33 110 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 312 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 141 824 человека, второй - 1 654 785.