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Происшествия8 декабря 2021 9:01

В Казани иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью в неположенном месте

Четырехлетний мальчик получил травмы различной степени тяжести
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В течение дня в городе произошли еще две похожие аварии.

В течение дня в городе произошли еще две похожие аварии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 7:35 во вторник, 7 декабря, напротив дома №3 по улице Гашека автомобиль Renault сбил четырехлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик на санках вместе с матерью пересекали дорогу в неположенном месте.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести, но после оказания медпомощи был отпущен домой.

В течение дня в городе произошли еще две похожие аварии. На улице Декабристов трамвай сбил пенсионерку, а на улице Кутуя SKODA наехала на пенсионера. Предварительно, и женщина, и мужчина находились вне пешеходного перехода, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.