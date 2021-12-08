Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 10:43

Для одной из музыкальных школ Казани закупят инструменты на 6,6 миллиона рублей

На эти средства приобретут два баяна и семь аккордеонов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По техзаданию, баяны нужны концертные, а аккордеоны - два концертных и пять ученических.

По техзаданию, баяны нужны концертные, а аккордеоны - два концертных и пять ученических.

Фото: Илья СМИРНОВ

Для детской музыкальной школы №1 имени Чайковского Казани закупят новые музыкальные инструменты на общую сумму в 6,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в школе появятся два концертных баяна стоимостью 935 тысяч рублей каждый. Инструменты должны быть сделаны из древесины класса ААА вручную, с клавишами под перламутр. Ремень и чехол должны быть включены в комплект поставки.

Два концертных аккордеона увеличенного размера обойдутся в 930 тысяч рублей каждый. Также в перечне на закупку есть два ученических аккордеона по 634 тысячи рублей и три аккордеона поменьше - по 545 тысяч рублей.