Для одной из музыкальных школ Казани закупят инструменты на 6,6 миллиона рублей

По техзаданию, баяны нужны концертные, а аккордеоны - два концертных и пять ученических. Фото: Илья СМИРНОВ

Для детской музыкальной школы №1 имени Чайковского Казани закупят новые музыкальные инструменты на общую сумму в 6,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в школе появятся два концертных баяна стоимостью 935 тысяч рублей каждый. Инструменты должны быть сделаны из древесины класса ААА вручную, с клавишами под перламутр. Ремень и чехол должны быть включены в комплект поставки.

Два концертных аккордеона увеличенного размера обойдутся в 930 тысяч рублей каждый. Также в перечне на закупку есть два ученических аккордеона по 634 тысячи рублей и три аккордеона поменьше - по 545 тысяч рублей.