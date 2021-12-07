Режим повышенной готовности в Чувашии: Глава республики подписал новый приказ о ковид-ограничениях

После 23:30 31 декабря этого года пользоваться услугами общепита можно будет только навынос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Так, в Указ внесены новые пункты:

- приостановление оказания услуг на объектах общественного питания в период с 23 часов 30 декабря 2021 года до 12 часов 1 января 2022 года, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами;

- запрет на перевозку пассажиров транспортом общего пользования без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих);

- рекомендации работодателям перевести на дистанционную работу непривитых граждан старше 60 лет, а работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставить два оплачиваемых дополнительных дня отдыха.