Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 декабря 2021 16:52

12 февраля 2022 года в Казани пройдет «Лыжня России»

Все любители спорта соберутся в лыжно-биатлонном комплексе жилого массива Мирный
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лыжный сезон в Казани откроется 25 декабря.

Лыжный сезон в Казани откроется 25 декабря.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Проведение «Лыжни России», самого массового спортивного мероприятия, в Казани запланировано на 12 февраля 2022 года, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

- В этом году мы ожидаем увеличение числа участников, в том числе за счет нового места старта – лыжно-биатлонного комплекса в жилом массиве Мирный, - сказал Салихов.

Лыжный сезон в Казани откроется 25 декабря. В день открытия лыжного сезона в Казани на стадионе «Локомотив» в Юдино пройдут командные соревнования по лыжным гонкам.