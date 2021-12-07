12 февраля 2022 года в Казани пройдет «Лыжня России»

Лыжный сезон в Казани откроется 25 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проведение «Лыжни России», самого массового спортивного мероприятия, в Казани запланировано на 12 февраля 2022 года, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

- В этом году мы ожидаем увеличение числа участников, в том числе за счет нового места старта – лыжно-биатлонного комплекса в жилом массиве Мирный, - сказал Салихов.

Лыжный сезон в Казани откроется 25 декабря. В день открытия лыжного сезона в Казани на стадионе «Локомотив» в Юдино пройдут командные соревнования по лыжным гонкам.