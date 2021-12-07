В Татарстане утвердили новые гранты на сохранение татарского языка вне республики

Гранты предназначены для образовательных и общественных организаций. Фото: Антон ПИКУС

Кабинет министров Татарстана утвердил гранты для поддержки инициатив по сохранению и развитию татарского языка за пределами республики. Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ежегодно будет предоставляться пять грантов в размере 100 тысяч рублей каждый. Деньги получат организации, прошедшие отбор министерства образования и науки Татарстана. Участвовать в конкурсе могут лишь те организации, которые работают за пределами республики.