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Общество7 декабря 2021 16:24

В Татарстане утвердили новые гранты на сохранение татарского языка вне республики

Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Инзиля ШАКИРОВА
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Гранты предназначены для образовательных и общественных организаций.

Гранты предназначены для образовательных и общественных организаций.

Фото: Антон ПИКУС

Кабинет министров Татарстана утвердил гранты для поддержки инициатив по сохранению и развитию татарского языка за пределами республики. Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ежегодно будет предоставляться пять грантов в размере 100 тысяч рублей каждый. Деньги получат организации, прошедшие отбор министерства образования и науки Татарстана. Участвовать в конкурсе могут лишь те организации, которые работают за пределами республики.