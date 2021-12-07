Гендиректором Казанского вертолетного завода стал Владимир Гинсбург

В 2022 году предприятию предстоит произвести порядка ста вертолетов и нарастить прибыльность до 3,5 миллиардов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Генеральным директором Казанского вертолетного завода назначен экс-глава Казанского электротехнического завода Владимир Гинсбург. Соответствующее решение принял совет директоров компании.

В 2022 году предприятию предстоит произвести порядка ста вертолетов и нарастить прибыльность до 3,5 миллиардов рублей.

Заметим, что ранее гендиректором КВЗ был Алексей Белых, покинувший пост по соглашению сторон.