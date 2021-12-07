На нашей стороне: билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане

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Сумму глобальных инвестиций обозначил на встрече с журналистами республиканских и федеральных изданий директор казанского отделения ПАО «Вымпелком» Анвар Шахмаев. Он уточнил, что средства будут направлены на развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры оператора в регионе.

Конец года - время подводить итоги. Оператор сотовой связи билайн, заявивший в середине октября о смене логотипа и слогана, провожает 2021 год с оптимизмом и большими планами на будущее. В «копилке» билайна в Татарстане - выросшая за два последних года на 75% сеть 4G и увеличение средней скорости мобильного интернета на 30%. Жители более сотни населенных пунктов республики почувствовали ускорение интернета, а свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к интернету скоростному.

- Сегодня Татарстан - это один из передовых регионов России, когда речь заходит о цифровом развитии, - заявил журналистам Анвар Шахмаев. - Я уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане.

Шахмаев напомнил, что билайн четко выполняет свое обещание, данное в рамках новой концепции бренда, - всегда стоять на стороне клиента. В Татарстане продолжает свою работу специализированный колл-центр, операторы которого оказывают информационную поддержку клиентам на татарском языке. В месяц количество обращение составляет более 1,8 тысячи звонков.

В уходящем году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON. Эта технология позволяет создать «бесшовный ковер» LTE, чтобы при перемещении по городу связь и интернет у абонентов оставались стабильными.

Кроме того, буквально в декабре технические специалисты компании завершили рефарминг в Татарстане, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета на территории республики. А для того чтобы абоненты оператора могли свободно выходить в интернет даже во время голосового звонка, билайн в декабре запустил в Татарстане технологию VoLTE.

Вступавшая на встрече с журналистами директор Центрального региона билайн Екатерина Кудряшова отметила, что компанию и Татарстан связывают не просто бизнес-отношения. В июне 2021 года Правительство республики и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики на территории региона. В нем предусмотрены мероприятия по развитию элементов «Умного города», использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.

- В моем регионе Казань - это номер один, - заявила Кудряшова.

Кроме того, в рамках соглашения 30 лучших татарстанских студентов пройдут годовую стажировку в компании с дальнейшей перспективой трудоустройства в ней.

билайн в Татарстане сегодня - это не просто много устойчивой связи и быстрого интернета. Это целый список социальных проектов, спасающих жизни в буквальном значении этого слова. Так, благодаря технологии, позволяющей волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ускорить поиск пропавших людей, найдены живыми 393 человека.

На международном форуме Kazan Digital Week – 2021 билайн представил такие инновационные решения, как интеллектуальная система по экологическому мониторингу, оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля, систему видеоаналитики на основе нейросетей для автоматизации учета объектов дорожной инфраструктуры и другие.

- Усиление команды региона позволило улучшить клиентский опыт, а возвращение технических функций в структуру билайна - реализовать масштабные проекты развития сети, - подытожила свое выступление Екатерина Кудряшова.