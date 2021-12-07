В Чувашии могут ввести QR-коды в супермаркетах

Введение QR-кодов в супермаркетах может стать вынужденной мерой для обеспечения безопасности местных жителей в случае ухудшения эпидситуации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минэкономразвития Чувашии и главы муниципалитетов начнут изучать вопрос введения системы QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в крупные продовольственные магазины. Об этом на заседании оперштаба региона заявил глава республики Олег Николаев.

Он отметил, что подобные меры могут стать вынужденными для обеспечения безопасности местных жителей в случае ухудшения эпидситуации.

Представитель одного из ритейлеров, в свою очередь, предупредил, что введение QR-кодов в супермаркетах в других регионах негативно отразилось на работе магазинов, в частности, на их выручке.

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