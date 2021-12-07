Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 14:09

В Чувашии могут ввести QR-коды в супермаркетах

Глава республики поручил изучить данный вопрос Минэкономразвития региона
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Введение QR-кодов в супермаркетах может стать вынужденной мерой для обеспечения безопасности местных жителей в случае ухудшения эпидситуации.

Введение QR-кодов в супермаркетах может стать вынужденной мерой для обеспечения безопасности местных жителей в случае ухудшения эпидситуации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минэкономразвития Чувашии и главы муниципалитетов начнут изучать вопрос введения системы QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в крупные продовольственные магазины. Об этом на заседании оперштаба региона заявил глава республики Олег Николаев.

Он отметил, что подобные меры могут стать вынужденными для обеспечения безопасности местных жителей в случае ухудшения эпидситуации.

Представитель одного из ритейлеров, в свою очередь, предупредил, что введение QR-кодов в супермаркетах в других регионах негативно отразилось на работе магазинов, в частности, на их выручке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кафе и рестораны Чувашии на Новый год будут закрыты

Массовые мероприятия в регионе также проводиться не будут (подробности)