В Мензелинском районе рабочий упал в неосвещенный котлован

Полная картина произошедшего устанавливается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что вечером 24 ноября на территории строящегося молочно-товарного комплекса в Мензелинском районе упал в котлован и получил тяжкие телесные повреждения 50-летний разнорабочий. С места происшествия мужчина был госпитализирован, но через некоторое время скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

- Установлено, что потерпевший работал в подрядной организации и по неустановленной пока причине оказался на краю неогороженного и не освещенного котлована, к производству работ на котором отношения не имел. Упав с 6-метровой высоты, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Полная картина произошедшего устанавливается.