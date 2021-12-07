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Происшествия7 декабря 2021 13:30

После отравления супругов угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

По предварительным данным, пара скончалась еще 4 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

После смертельного отравления супругов - 45-летней женщины и 48-летнего мужчины - угарным газом в квартире одного из домов на улице Короленко в Казани возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, пара скончалась еще 4 декабря, но тела их родственники обнаружили лишь два дня спустя.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.