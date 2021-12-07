Кафе и рестораны Чувашии на Новый год будут закрыты

Общепит будет закрыт с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кафе и рестораны Чувашии в Новый год - с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января - работать не будут. Соответствующее решение принято властями региона на заседании местного оперштаба по борьбе с COVID-19.

В региональном Роспотребнадзоре заметили, что и массовые мероприятия в грядущие праздники проводиться не будут. А вот учреждения культуры смогли получить разрешение на организацию и проведение новогодних театральных представлений без хороводов.

В школах и детсадах новогодние утренники детей пройдут в группах и классах. В них разрешено присутствовать только привитым от коронавируса или переболевшим им в течение последнего полугода родителям.