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Общество7 декабря 2021 13:52

Кафе и рестораны Чувашии на Новый год будут закрыты

Массовые мероприятия в регионе также проводиться не будут
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Общепит будет закрыт с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января.

Общепит будет закрыт с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кафе и рестораны Чувашии в Новый год - с 23:00 30 декабря до 12:00 1 января - работать не будут. Соответствующее решение принято властями региона на заседании местного оперштаба по борьбе с COVID-19.

В региональном Роспотребнадзоре заметили, что и массовые мероприятия в грядущие праздники проводиться не будут. А вот учреждения культуры смогли получить разрешение на организацию и проведение новогодних театральных представлений без хороводов.

В школах и детсадах новогодние утренники детей пройдут в группах и классах. В них разрешено присутствовать только привитым от коронавируса или переболевшим им в течение последнего полугода родителям.