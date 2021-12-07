Согласно проекту, на территории появятся две зеленых холма и электростанция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово» на Мамадышском тракте. Сейчас рабочие срезают холм из отходов до уровня основного грунта. Завершить работы, на которые ранее было выделено 875 миллионов рублей, планируется через два года - к декабрю 2023.

Согласно проекту, на территории «Самосырово» появятся две зеленых холма и электростанция, работающая на газе, выделяемом разлагающимися отходами. Объект сможет работать около 15 лет, производя порядка 1,5 киловатта в час.