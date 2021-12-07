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Общество7 декабря 2021 12:20

До конца года в Чебоксарах планируют установить 20 тысяч новых ламп

8,5 тысяч из них уже установлены
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время на улицах города работают 16 бригад. Фото: gcheb.cap.ru

В настоящее время на улицах города работают 16 бригад. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах продолжается работа по замене устаревших ртутных и натриевых ламп на новые - светодиодные. На сегодняшний день город освещают 35 тысяч источников уличного освещения, 20 тысяч из которых и планировалось заменить в 2021 году. Установка 8,5 тысяч новых ламп уже завершена, сообщают власти города.

На улицах города работают 16 бригад. Работу планируется закончить к 25 декабря текущего года. Светодиодные светильники помогут сэкономить примерно 30 миллионов рублей.

На 2022 год в план внесены работы по модернизации системы освещения в 26 муниципальных учреждениях культуры.