Из-за повреждения теплотрассы дома на улице Отрадная в Казани остались без тепла

Теплоснабжение должны быть восстановлено в течение дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря, когда столбики термометров за окном показывают до -12 градусов, дома №№10, 14 и 18 на улице Отрадная в Казани остались без тепла. Причина этого в повреждении теплотрассы.

Власти города уверяют, что насосами узла погодного регулирования обеспечена циркуляция теплоносителя внутри дома для поддержания температуры в доме и сохранения работоспособности системы. "Казэнерго", в свою очередь, уже организовало ремонт трубопровода. Работы должны быть завершены в течение дня.