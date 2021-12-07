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Общество7 декабря 2021 8:29

Из-за повреждения теплотрассы дома на улице Отрадная в Казани остались без тепла

Работы по ремонту трубопровода уже начались
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Теплоснабжение должны быть восстановлено в течение дня.

Теплоснабжение должны быть восстановлено в течение дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря, когда столбики термометров за окном показывают до -12 градусов, дома №№10, 14 и 18 на улице Отрадная в Казани остались без тепла. Причина этого в повреждении теплотрассы.

Власти города уверяют, что насосами узла погодного регулирования обеспечена циркуляция теплоносителя внутри дома для поддержания температуры в доме и сохранения работоспособности системы. "Казэнерго", в свою очередь, уже организовало ремонт трубопровода. Работы должны быть завершены в течение дня.