Министрам Татарстана не грозит отстранение из-за отсутствия прививки от COVID-19

Вакцину, которой привился Рустам Минниханов, традиционно не стали раскрывать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудников правительства Татарстана не будут отстранять от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что все министры и вице-премьеры привиты.

По ее словам, чиновники получили компоненты разных видов вакцин. Среди тех, кто привился раньше, есть вакцинированные «Ковиваком». Однако сотрудники правительства Татарстана прививаются преимущественно «Спутником V».

Напомним, с 6 декабря в Татарстане непривитых от COVID-19 сотрудников организаций и предприятий начали отстранять от работы.