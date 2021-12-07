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Общество7 декабря 2021 6:15

Министрам Татарстана не грозит отстранение из-за отсутствия прививки от COVID-19

В Казанском Кремле заявили, что все они прошли курс вакцинации
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вакцину, которой привился Рустам Минниханов, традиционно не стали раскрывать.

Вакцину, которой привился Рустам Минниханов, традиционно не стали раскрывать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудников правительства Татарстана не будут отстранять от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что все министры и вице-премьеры привиты.

По ее словам, чиновники получили компоненты разных видов вакцин. Среди тех, кто привился раньше, есть вакцинированные «Ковиваком». Однако сотрудники правительства Татарстана прививаются преимущественно «Спутником V».

Напомним, с 6 декабря в Татарстане непривитых от COVID-19 сотрудников организаций и предприятий начали отстранять от работы.