В центре Казани идет работа по устранению дорожных провалов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что инженерные сети неустойчивы, хотя должны служить, как минимум, 50 лет. Фото: kzn.ru

В Казани продолжаются работы по ликвидации 11 провалов на дорогах. На участках идет промывка трубопроводов и установка дополнительных линий для перекачки.

Также планируется вынесение инженерных сетей на улице Чистопольская. На данном объекте работают 80 человек, из них 20 – находятся там круглосуточно. Задействовано более 40 единиц техники, сообщают власти города.

В целях безопасности временно перекрыли съезд с улицы Амирхана на улицу Чистопольская в сторону «Ак Барс Арены». Надземный переход для прохода пешеходов через улицу Амирхана тоже закрыли.

Ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин выразил недовольство существующими инженерными сетями. По его мнению, неустойчивость сетей - последствия принятого в 2014 году решения об отмене инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение.