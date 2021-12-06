Казанский УНИКС не продлил контракт с форвардом Янисом Тиммой

За срок контракта игрок провёл за казанцев три матча. Фото: unics.ru

Латвийский форвард Янис Тимма покинул УНИКС, сообщает официальный сайт казанского клуба.

— Янис Тимма покидает клуб по завершении срока контракта. Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении УНИКСа.

Напомним, в ноябре 29-летний латвиец подписал с УНИКСом контракт на один месяц, который включал опцию продления до конца сезона. За срок контракта игрок провёл за казанцев три матча. В них он в среднем набирал 1 очко за матч.