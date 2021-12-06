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Общество6 декабря 2021 16:50

Гидрометцентр выявил в Казани превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе

Об этом свидетельствует информация с постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха
Инзиля ШАКИРОВА
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До этого превышение аммиака фиксировали в Нижнекамске.

До этого превышение аммиака фиксировали в Нижнекамске.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, находящийся на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал превышение допустимой концентрации аммиака на уровне 0,21 миллиграмм на кубометр.

Также превышение аммиака зафиксировано на посту наблюдения №3 по улице Мартына Межлаука на уровне 0,4 миллиграмм на кубометр.