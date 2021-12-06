Гидрометцентр выявил в Казани превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе

До этого превышение аммиака фиксировали в Нижнекамске. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, находящийся на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал превышение допустимой концентрации аммиака на уровне 0,21 миллиграмм на кубометр.

Также превышение аммиака зафиксировано на посту наблюдения №3 по улице Мартына Межлаука на уровне 0,4 миллиграмм на кубометр.