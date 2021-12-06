Участники «Школы фермера» Россельхозбанка изучили успешный опыт коневодов Татарстана

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Породы и особенности кормления лошадей, развитие конного спорта и туризма изучают на занятиях участники проекта Россельхозбанка «Школа фермера» по направлению «Коневодство». Включены в программу и практические занятия, одно из которых прошло на конеферме Тюлячинского района

Фермер Сагит Гиниятуллин, который уже более 20 лет разводит лошадей, рассказал участникам о том, как, начав с малого, создал хозяйство, где содержится порядка 300 лошадей, в том числе чистокровные арабские и английские скакуны, пони, редкие виды татарской породы.

- Коневодство – дело семейное, именно поэтому любовь к своему делу и труд всегда помогали справляться со сложными задачами, – отметил он.

Своей историей и напутственными словами он вдохновил и участников «Школы фермера». Шамиль Амагомедов с Нурлатского района отметил, что встреча с передовым коневодом дала стимул в развитии.

- Хоть мы сейчас и начинающие фермеры, но уже для себя отметили ряд важнейших направлений работы и те вопросы, на которые в первую очередь надо обращать внимание при запуске своего бизнес-проекта, – поделился впечатлениями он.

Участники других подгрупп также проходят практику на передовых сельхозпредприятиях республики. Так, обучающиеся по направлению «Скотоводство» изучают особенности, оценку скота по росту и экстерьеру в сельхозкооперативе Рыбно-Слободского района и КФХ в Лаишевском районе. Птицеводы на данный момент изучают классификацию пород и кроссов сельскохозяйственной птицы, а также биологические основы инкубации яиц. Третья подгруппа «Растениеводство» проходит практику по основам агрономии.

Обучение в «Школе фермера» завершится в конце декабря. По итогам защиты выпускных бизнес-проектов участники «Школы фермера» получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение проводится при финансовой поддержке Россельхозбанка и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на базе Казанского государственного аграрного университета.

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