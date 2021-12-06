В Ульяновске наградили лауреата Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

Подведены итоги Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Мероприятие организовано Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и проводится в пятый раз.

В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы» Ульяновскую область представляла ученица 9 «Б» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ульяновска «Гимназия № 13» Ксения Никитина. Жюри в финале конкурса предстояло оценить 165 работ из 50 регионов страны. Комиссией были определены лучшие макеты наружной рекламы, видеоролики и буклеты антинаркотической направленности.

Ксения заняла почетное 2-е место. Диплом и ценный приз девочке вручила заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области подполковник полиции Елена Камчарова.

Плакат, который создала Ксения, будет размещен на одной из улиц города Ульяновска как баннер антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.