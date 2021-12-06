Из-за смертельного ДТП в Казани ограничено движение трамваев и троллейбусов

На данный момент на тяговой станции ведутся восстановительные работы.
Фото: Тимур ХАНОВ
Из-за смертельного ДТП с участием трамвая №4 на улице Гвардейская на тяговой подстанции нет напряжения на участке от от завода «Искож» до улицы Баки Урманче. Дважение электротранспорта организовано следующим образом: троллейбус №6 «Сквер Тукая» – «Танковое кольцо», троллейбус №9 «Улица Глушко» – «Танковое кольцо», трамваи №5 и «5а – «Улица Саид-Галеева» – «Халитова».
- На данный момент на станции специалисты ведут восстановительные работы. Просим пассажиров учитывать указанную информацию при планировании поездок», - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».
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