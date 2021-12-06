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Общество6 декабря 2021 12:39

Из-за смертельного ДТП в Казани ограничено движение трамваев и троллейбусов

На участке от завода «Искож» до улицы Баки Урманче нет напряжения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент на тяговой станции ведутся восстановительные работы.

На данный момент на тяговой станции ведутся восстановительные работы.

Фото: Тимур ХАНОВ

Из-за смертельного ДТП с участием трамвая №4 на улице Гвардейская на тяговой подстанции нет напряжения на участке от от завода «Искож» до улицы Баки Урманче. Дважение электротранспорта организовано следующим образом: троллейбус №6 «Сквер Тукая» – «Танковое кольцо», троллейбус №9 «Улица Глушко» – «Танковое кольцо», трамваи №5 и «5а – «Улица Саид-Галеева» – «Халитова».

- На данный момент на станции специалисты ведут восстановительные работы. Просим пассажиров учитывать указанную информацию при планировании поездок», - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

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