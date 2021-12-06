Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» увеличил доходность рублевых вкладов для розничных клиентов до 8% годовых.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться премиальные клиенты банка, 8% годовых по вкладу «Надежный». Для клиентов без статуса «Премиум» ставка установлена на уровне 7,8% годовых.

Для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, также доступна максимальная ставка 8% годовых по вкладу «Надежный партнер».

Ставки действуют при размещении средств на год, полтора или 2 года и получении процентов в конце срока.

Для клиентов, которые не хотят фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка». С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.