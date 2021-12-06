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Происшествия6 декабря 2021 11:36

После смертельного наезда трамвая на ребенка в Казани возбуждено уголовное дело

К выяснению обстоятельств ДТП подключились следователи
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, девочка выбежала на дорогу в неположенном месте.Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

По предварительным данным, девочка выбежала на дорогу в неположенном месте.Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

После смертельного наезда трамвая на 11-летнюю девочку, произошедшего на улице Гвардейская, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Напомним, по предварительным данным, школьница выбежала на дорогу в неположенном месте, споткнулась об бордюр, оказавшись прямо под колесами общественного транспорта.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственного управление СКР по Татарстану.