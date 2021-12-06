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Общество6 декабря 2021 11:19

Казанцы готовы потратить на подарки к грядущему Новому году по 12,5 тысячи рублей

Это на 2,5 тысячи больше, чем было в 2019 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По сравнению с прошлым годом затраты на эти цели не изменились.

По сравнению с прошлым годом затраты на эти цели не изменились.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что среднестатистический житель Казани готов потратить на новогодние подарки 12,5 тысячи рублей. По этому показателю столица Татарстана занимает девятое место среди городов России.

Напомним, в 2019 году казанцы на эти же цели откладывали по 10 тысяч рублей. А вот по сравнению с прошлым годом затраты на подарки не изменились.

Больше всего на подарки готовы потратить жители Москвы (по 17 тысяч рублей), Красноярска и Ростова-на-Дону (по 16 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (15 тысяч рублей). Меньше всего – жители Новосибирска и Самары (12,3 и 12,2 тысячи рублей соответственно).