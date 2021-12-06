В Татарстане COVID-19 подтвердился еще у 227 человек

Госпитализация накануне потребовалась 58 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на понедельник, 4 декабря, в Татарстане выявлено 39 453 случая COVID-19, в том числе 227 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (124 человека), Набережных Челнов (24) и Зеленодольского района (19). Госпитализация потребовалась 58 инфицированным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 32 623 ранее заболевших коронавирусом местных жителя выздоровели,1 298 – скончались. Первый компонент вакцины от инфекции в регионе получили 2 089 913 человек, второй – 1 646 923.