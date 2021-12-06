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Общество6 декабря 2021 14:00

В аэропорту Казани прошли тактико-специальные учения

В воздушной гавани провели эвакуацию самолета с летного поля
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По сигналу «Тревога – код зелёный» все подразделения прибыли на место сбора. Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"

По сигналу «Тревога – код зелёный» все подразделения прибыли на место сбора. Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"

На территории международного аэропорта «Казань» прошло комплексное учение с участием аварийно-спасательной команды и инженерно-технических служб. В рамках мероприятия с летного поля был эвакуирован самолет, который потерял способность двигаться самостоятельно.

По сценарию, Boeing 737 во время пробега выкатился на правую боковую полосу безопасности взлётно-посадочной полосы. Стойки шасси застряли в деформированном грунте. Внутри судна - 50 пассажиров и пять членов экипажа.

По сигналу «Тревога – код зелёный» все подразделения прибыли на место сбора. Сторонние силы и средства сопровождались сотрудниками службы авиационной безопасности.

Во время мероприятии были собраны приспособления для буксировки самолета, а также проведены эвакуационные работы по удалению лайнера с поля.