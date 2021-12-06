Более 80% номеров гостиниц Татарстана уже заняты на Новый год

Поток туристов на новогодние праздники планируется примерно такой же, как и в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отели Татарстана в полной готовности ожидают туристов на предстоящие новогодние каникулы. В настоящее время 85-90% номерного фонда уже занято. Об этом на туристическом форуме, проходящем в Казани, заявил глава госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что поток туристов планируется примерно такой же, как и в 2020 году. Процент бронирований довольно высокий. В отелях и туристических объектах идет подготовка новогодних программ.

Иванов также подчеркнул, что на приток гостей положительно повлияют и туристические чартерные рейсы из Москвы в Казань.