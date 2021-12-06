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Происшествия6 декабря 2021 9:56

В Ульяновске под лед провалились иностранец и парень, попытавшийся его спасти

Парней спасли очевидцы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте работали спасатели – 17 человек и 5 единиц техники – и медики, госпитализировавшие иностранца.

На месте работали спасатели – 17 человек и 5 единиц техники – и медики, госпитализировавшие иностранца.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 16:30 в воскресенье, 5 декабря, на реке Свияга в Ульяновске под лед провалился гражданин Египта, который учится в одном из местных вузов. Попытавшийся его спасти молодой человек также оказался в воде. На помощь парням бросились четверо других очевидцев. Им удалось вытащить тонувших на берег.

На место прибыли спасатели – 17 человек и 5 единиц техники – и медики, госпитализировавшие иностранца.

- Уважаемые жители Ульяновской области! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности нахождения на водоемах! Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения «112», - сообщают в МЧС Ульяновской области.