В Ульяновской области создадут Министерство госимущества и архитектуры

В настоящее время определяется структура министерства. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что в Ульяновской области планируется создать Министерство госимущества и архитектуры. Среди прочего, ведомство будет отвечать за сокращение расходов на обслуживание находящихся в госсобственности объектов. Об этом на в понедельник, 6 декабря, на заседании местного парламента сообщил председатель правительства региона Владимир Разумков.

Он отметил, что в настоящее время определяется структура министерства.

Парламент области также рассмотрел программу управления госсобственностью региона на 2022 год. По расчетам, расходы составят 151 миллион рублей, а доходы – 49 миллионов рублей.