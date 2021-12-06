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Общество6 декабря 2021 12:20

В Ульяновской области создадут Министерство госимущества и архитектуры

Среди прочего ведомство будет отвечать за сокращение расходов на обслуживание находящихся в госсобственности объектов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время определяется структура министерства.

В настоящее время определяется структура министерства.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что в Ульяновской области планируется создать Министерство госимущества и архитектуры. Среди прочего, ведомство будет отвечать за сокращение расходов на обслуживание находящихся в госсобственности объектов. Об этом на в понедельник, 6 декабря, на заседании местного парламента сообщил председатель правительства региона Владимир Разумков.

Он отметил, что в настоящее время определяется структура министерства.

Парламент области также рассмотрел программу управления госсобственностью региона на 2022 год. По расчетам, расходы составят 151 миллион рублей, а доходы – 49 миллионов рублей.